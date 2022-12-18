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Spor

Eczacıbaşı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. oldu

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya ile beraber Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda beşinci madalyasını kazanmış oldu.

18 Aralık 2022 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. oldu
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Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi.

Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı.

Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı. Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı. Bu madalya ile beraber Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda beşinci madalyasını kazanmış oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 32 sayıyla Eczacıbaşı Dynavit'ten kaptan Tijana Boskovic oldu.

Salon: Antalya

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Gerdau Minas: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira Heldes (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Laura, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-23, 10-25, 21-25

Süre: 107 dakika (27, 31, 23, 26)

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