İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6426
  • EURO
    19,617
  • ALTIN
    1072.68
  • BIST100
    4827.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, CSM Targoviste'yi mağlup etti
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, CSM Targoviste'yi mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi E grubu birinci hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 mağlup etti.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CSM Targoviste'yi mağlup etti
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Zsolt Mezöfy (Macaristan), Bernard Valentar (Slovenya)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Hande Baladın, Yaprak Erkek)

CSM Targoviste: Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Buterez (Bozicevic, Ciucu, Calota, Orlandea, Mirosavljevic)

Setler: 25-18, 25-14, 25-22

Süre: 65 dakika (21, 20, 24)

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi E grubunda 3 puan ile lider konumda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.