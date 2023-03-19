Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Turuncu-beyazlı takım, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kisal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin)
SETLER: 19-25, 23-25, 22-25
SÜRE: 72 dakika (23, 26, 23)