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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

AA19 Mart 2023 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya set vermedi
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kisal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

SETLER: 19-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 72 dakika (23, 26, 23)

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