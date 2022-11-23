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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)

SETLER: 31-29, 25-15, 25-22

SÜRE: 84 dakika (32, 22, 30)

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