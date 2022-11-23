Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)
SETLER: 31-29, 25-15, 25-22
SÜRE: 84 dakika (32, 22, 30)