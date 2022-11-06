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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

AA6 Kasım 2022 Pazar 20:39 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Kisal)

TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti, Naz Akyol, (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Ada Germen, Çağla Akın, Maglio)

SETLER: 25-20, 25-23, 21-25, 25-22

SÜRE: 124 dakika (25, 33, 30, 36)

  • eczacıbaşı dynavit
  • Sultanlar Ligi
  • türk hava yolları

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