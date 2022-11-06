Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Kisal)
TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti, Naz Akyol, (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Ada Germen, Çağla Akın, Maglio)
SETLER: 25-20, 25-23, 21-25, 25-22
SÜRE: 124 dakika (25, 33, 30, 36)