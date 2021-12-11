Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, McKezie, Fatma Şekerci)
BOLU BELEDİYESPOR: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Burcu Şentürk, Dilara Yergün, Ece Kozdere, Irmak Gökçen)
SETLER: 25-7, 25-16, 25-16
SÜRE: 70 dakika (20, 25, 25)