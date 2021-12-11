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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde evinde Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:02 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:02
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, McKezie, Fatma Şekerci)

BOLU BELEDİYESPOR: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Burcu Şentürk, Dilara Yergün, Ece Kozdere, Irmak Gökçen)

SETLER: 25-7, 25-16, 25-16

SÜRE: 70 dakika (20, 25, 25)

  • eczacıbaşı dynavit
  • Misli.com Sultanlar Ligi
  • Bolu Belediyespor

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