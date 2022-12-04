Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Turuncu-beyazlı takım, ligde 9'da 9 yaparak liderliğini sürdürdü.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Fabris, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)
KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ana Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Nursevil Aydınlar, Ceren Önal, Rahimova, Paskova, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-13
SÜRE: 70 dakika (23, 27, 20)