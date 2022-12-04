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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.

AA4 Aralık 2022 Pazar 20:59 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, ligde 9'da 9 yaparak liderliğini sürdürdü.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Fabris, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ana Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Nursevil Aydınlar, Ceren Önal, Rahimova, Paskova, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-13

SÜRE: 70 dakika (23, 27, 20)

  • eczacıbaşı dynavit
  • Sultanlar Ligi
  • Kuzeyboru

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