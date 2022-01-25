Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermedi

25 Ocak 2022 Salı 19:58 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 19:58

CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18:00'da yine Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru Kaya

URALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), Kulikova

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, Gözde

SETLER: 19-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (26',26',26')