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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 1.hafta derbi maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti
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Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Metin Görgün'e özel hazırlanan pankartlarla sahaya çıktı. Bunun yanı sıra Metin Görgün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Derbinin en skorer ismi 25 sayı ile kaptan Tijana Boskovic oldu.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.

FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Eda, Macris, Ana Cristina, Aslı, Meryem, Gizem (L), Lazareva, Buse, Meliha, Cansu (L)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Yaprak

SETLER: 0-3 (20-25,18-25, 22-25)

SÜRE: 74 dakika (24,24,26)

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