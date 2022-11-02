Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Metin Görgün'e özel hazırlanan pankartlarla sahaya çıktı. Bunun yanı sıra Metin Görgün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Derbinin en skorer ismi 25 sayı ile kaptan Tijana Boskovic oldu.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.

FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Eda, Macris, Ana Cristina, Aslı, Meryem, Gizem (L), Lazareva, Buse, Meliha, Cansu (L)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Yaprak

SETLER: 0-3 (20-25,18-25, 22-25)

SÜRE: 74 dakika (24,24,26)