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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Karayolları'nda forma giyen Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

AA7 Aralık 2021 Salı 18:56 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 18:56
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Eczacıbaşı Dynavit, 30 yaşındaki pasör çaprazı Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Eczacıbaşı altyapısından yetişen ve 2007-2019 yılları arasında turuncu-beyazlı formayı giyen milli oyuncu, 3 yıl aranın ardından tekrar eski takımı için mücadele edecek.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Gözde Yılmaz, "Büyüdüğüm, voleybolu ve sporculuğu öğrendiğim kulübe geri döndüğüm için mutluyum. Bıraktığımdan çok farklı, yepyeni bir oluşumun içine gireceğimin farkındayım ve bunun için çok heyecanlıyım. Çok güzel giden ve gelişen, bu genç, dinamik takıma hemen uyum sağlayıp katkı vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ferhat Akbaş ise "Gözde, kulüp kültürümüzü çok iyi bilen, çok tecrübeli ve takımımıza katıldığı andan itibaren uyum sorunu yaşamayacak bir sporcu. Hem karakter hem oyun yapısıyla bize katkı vereceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Gözde, son olarak Karayolları'nda forma giymişti.

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