İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2023 Çarşamba / 4 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8108
  • EURO
    20,4992
  • ALTIN
    1172.58
  • BIST100
    5297.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti!
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti!

Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti!

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti!
ABONE OL

Misli.com Sultanlar Ligi 17. Hafta karşılaşmasında, evinde Sarıyer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 25-18, 25-22 ve 25-14 set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Boskovic, Hande, Heyrman, Aybüke (L), Saliha

Sarıyer Belediyespor: Merve, Chatchu-On, Begüm, Drewniok, Kongyot, Büşra, Işıl (L), Simay (L), Çağla, Defne, Aslı, Su

Setler: 25-18, 25-22, 25-14

Süre: 70 dakika (23,25,22)

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 47 puan ile 1. sırada bulunurken, Sarıyer Belediyespor ise 21 puan ile 7. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.