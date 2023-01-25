Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti!

Misli.com Sultanlar Ligi 17. Hafta karşılaşmasında, evinde Sarıyer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 25-18, 25-22 ve 25-14 set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Boskovic, Hande, Heyrman, Aybüke (L), Saliha

Sarıyer Belediyespor: Merve, Chatchu-On, Begüm, Drewniok, Kongyot, Büşra, Işıl (L), Simay (L), Çağla, Defne, Aslı, Su

Setler: 25-18, 25-22, 25-14

Süre: 70 dakika (23,25,22)

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 47 puan ile 1. sırada bulunurken, Sarıyer Belediyespor ise 21 puan ile 7. sırada bulunuyor.