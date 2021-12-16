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Spor

Eczacıbaşı Dynavit set vermeden çeyrek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

16 Aralık 2021 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:21
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CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak. Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.

CALCİT KAMNİK: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.

SETLER: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

SÜRE: 65 dakika (21', 22', 22')

  • eczacıbaşı dynavit
  • calcit kamnik
  • CEV Kupası

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