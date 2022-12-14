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Spor

Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti.

DHA14 Aralık 2022 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk karşılaşmasında, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube karşısında ilk galibiyetini alan Eczacıbaşı Dynavit, 25-14, 25-15, ve 25-18'lik skorlarla rakibini 3-0 mağlup etti. Aldığı 19 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 9 blok ve 9 servis sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, "Öncelikle, turnuvaya galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Bugün aldığımız galibiyet bizi oldukça motive etti. Her top için mücadele eden, birbirine oldukça güvenen bir takım oyunu vardı. Bu sayede rakibimize karşı etkili bir performans sergiledik. Cuma günü aynı hırs ve istekle Imoco Volley karşısında galip gelmek için mücadele edeceğiz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum." dedi.

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Maroszek Wojciech (POL), Ovuka Sinisa (BIH)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yasemin

DENTIL PRAIA CLUBE: Clemente, Da Silva, Lemes, Martinez, Jineiry Martinez, Bueno da Silva, Pinto (L), Buijs, Janke, Batista

SETLER: 3-0 (25-14, 25-15, 25-18)

SÜRE: 70 dakika (22,26,22)

  • eczacıbaşı dynavit
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  • Dünya Kulüpler Şampiyonası

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