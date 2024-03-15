Eczacıbaşı Dynavit, turu

İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,186
  • EURO
    52,9571
  • ALTIN
    6736.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında rakibi A. Carraro Imoco Conegliano'ya mağlup olarak tur şansını İstanbul'daki maça bıraktı.

IHA15 Mart 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
ABONE OL

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya 28-26, 25-20, 14-25, 22-25, 18-16'lık setlerle 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Palaverde Villorba - Treviso

Hakemler: Konstantin Yovchev, Vasileios Vasileiadis

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Naz

Imoco Conegliano: Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, De Gennaro (L), Bardaro, Gennari, Lubian

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Süre: 144 dakika (34,29,22,37,22)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Imoco Conegliano
  • 2024 CEV Şampiyonlar Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.