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Spor

Eczacıbaşı Dynavit'ten rahat galibiyet

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

DHA28 Eylül 2021 Salı 19:01 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 19:01
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-21 ve 25-11'lik skorlarla sona erdi.

Eczacıbaşı Dynavit takımında forma giyen Yasemin Güveli ilk sette sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Grupta yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit – Karayolları, 18.30'da Mert Grup Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xxx), Fatma (xxx), Yasemin (xxx), Heyrman (xxx), Adams (xxx), Merve (xxx), Simge (xxx), Beyza (xxx), Zeynep (xx), Saliha (xx), Elif (xx)

MERT GRUP SİGORTA: Cansu (xx), Ayça (xx), Merve İkbal (xx), Selin (xx), Seda (xx), Özge Nur (xx), Çerağ (xx), Alara (xx), Paskova (x), Biryukova (x), Defne (x), Merve Çepni (xx)

SETLER: 25-19, 25-21, 25-11

SÜRE: 82 dakika (31, 29, 22)

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