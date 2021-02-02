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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart'ı Almanya'da devirdi

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında temsikcimiz Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etti.

02 Şubat 2021 Salı 20:45 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:45
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CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı 3-2 mağlup etti. Maçın en değerli oyuncusu 37 sayı ile oynayan kaptan Tijana Boskovic seçildi. Öte yandan Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular toplam 13 blok sayısı yaparken, Boskovic ve Beyza aldıkları 5’er blok ile ön plana çıktı.

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Wim Cambre, Sonja Simonovska

ALLİANZ MTV STUTTGART: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, Kastner

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, Elif

SETLER: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)

SÜRE: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)

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