Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i devirdi ve adını finale yazdırdı

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali yarın saat 19:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, Cansu
SETLER: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)
SÜRE: 73 dakika (25,23,25)