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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'ye set vermedi!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.
 
Ligde oynadığı 15. maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 5. yenilgisini aldı.
 
Konuk ekip, Boskovic ve Larson'un köşelerden etkili atakları sonunda teknik molaya 12-8 önde girdiği seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.
 
Çok çekişmeli geçen ikinci sette Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girse de Eczacıbaşı seti 31-29 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.
 
Üçüncü sete Eczacıbaşı iyi başladı. Boskovic'in sayılarıyla etkili olan konuk ekip, bu seti de 25-23, maçı da 3-0 kazandı.
 
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Nur Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Sıla Çalışkan)
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz)
Setler: 22-25, 29-31, 23-25
Süre: 99 dakika (30, 38, 31) 

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