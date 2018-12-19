Eczacıbaşı VitrA, ikide iki yaptı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Eczacıbaşı VitrA'nın ikide iki yaptığı grupta Hameenlinna ise iki maçını da kaybetti.