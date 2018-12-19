Eczacıbaşı VitrA, ikide iki yaptı
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Hameenlinna'yı 3-0 yenerek 2. maçında 2. galibiyetini aldı.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi.
Eczacıbaşı VitrA'nın ikide iki yaptığı grupta Hameenlinna ise iki maçını da kaybetti.
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