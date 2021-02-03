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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi Lokomotiv Kaliningrad'ı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:09 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:09
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Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi Lokomotiv Kaliningrad'ı set vermeden mağlup etti ve D Grubu'ndaki liderliğini garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA, turnuvanın son gününde Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Sonja Simonovska (MNE)

LOKOMOTİV KALİNİNGRAD: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina.

ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve.

SETLER: 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)

SÜRE: 78 dakika (25,27,26)

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