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Spor

Eda Erdem Dündar gururlandırdı! Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:16
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.

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