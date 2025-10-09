İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
Eda Erdem: Sezona kupayla başlamak çok değerli

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2025 Perşembe 00:56
Eda Erdem: Sezona kupayla başlamak çok değerli
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Sarı-lacivertli kulübün kaptanı Eda Erdem, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde:

"2-0'dan geri döndük. İlk iki set tam istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Bir şeyler hep eksikti ama üçüncü setle beraber daha iyi servis atan, daha iyi hücum yönlerini kullanan takım haline dönüştük. Herkes birbirine çok yardım etti. Sahada büyük bir takım çalışması vardı. Belki çok çok iyi voleybol yoktu ama çok güzel mücadele vardı. Herkes pozitifti. Seyirci desteği de mükemmeldi. Salonun neredeyse tamamı bizim için tezahürat etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel maç oldu. Sezona kupayla başlamak çok değerli. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bize takım olma yolunda bize güzel bir adım arttırdı."

