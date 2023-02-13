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Spor

Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir için TFF'den taziye mesajı

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncuları Eda Püsküllü ile Nurgül Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir için TFF'den taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremde hayatlarını kaybeden Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncuları Eda Püsküllü ile Nurgül Özdemir'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un altyapı futbolcuları 2007 doğumlu Eda Püsküllü ile 2013 doğumlu Nurgül Özdemir'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz. Verda Demetgül'ün ardından iki futbolcusunu daha kaybeden Hatayspor'un acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.

  • eda püsküllü
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