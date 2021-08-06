Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de madalyayı kıl payı kaçırdı

AA 6 Ağustos 2021 Cuma 21:18 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 21:18

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden ve 64 metrelik derecesiyle 4. olan Eda Tuğsuz ve antrenörü Fatih Avan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tokyo 2020'de yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 24 yaşındaki milli ciritçi, "Bir yanım mutlu, bir yanım da biraz hüzünlü. Madalyayı kıl payı kaçırdım. İlk defa olimpiyat tecrübesini yaşamak beni çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Oyunları'nda çok iyi mücadele ettiğini belirten Eda Tuğsuz, "67,21 metre ile Türkiye rekoruna sahip olarak daha iyi dereceler yaptım. İlk olimpiyat, ilk tecrübesizlik oldu. Antrenmanda attığım dereceleri atsaydım, şu an şampiyondum. Bazen nasip olmuyor. Son ana kadar savaştım. Bunu bir tecrübe olarak görüp önümüzdeki yarışlara daha iyi odaklanacağım. 2024'te daha iyi ve tecrübeli olacağıma inanıyorum ve madalyayı istiyorum. İnşallah alacağım." şeklinde konuştu.



FATİH AVAN: "PAROLAMIZ MADALYAYDI"



Antrenör Fatih Avan ise Eda'nın Tokyo 2020'de yarışmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda yarışmak özellikle atletizm için çok zor. Burada olmak Eda gibi bir sporcu için çok önemliydi. Parolamız madalyaydı. Daha iyi olabileceğimizi biliyorduk. Antrenmanlarda daha iyi dereceler atmıştık. Madalya bekliyorduk, 65 gibi bir derece atmayı ümit ediyorduk. İlk 2 atışta kötü sonuç elde edince yarışın seyri değişti. Tekrardan toparlandı ve son atışına kadar büyük bir mücadele verdi. Ayrıca burada güçlü bir müsabaka çıkardığı için sporcumu tebrik ediyorum. Burası bir milat olsun. Bunu unutmayalım. 2024 Olimpiyatları'na daha güçlü ve büyük bir dereceyle gideceğiz. İnanıyorum ki milletimizin göğsünü daha büyük bir şekilde kabartacağız."