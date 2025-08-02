Eddie Howe'dan Alexander Isak açıklaması

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, Alexander Isak'ın transferiyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Liverpool'un İsveçli forvet için ilgisini doğrulayan Howe, kulübün duruşunu açık bir şekilde ortaya koydu.

Gazeteci Craig Hope'un aktardığına göre Howe, "Dün bir teklif duydum ama daha haberim olmadan reddedildi. İngiltere'deki yetkililer bu konuyla ilgileniyor. Bundan sonra ne olacağını bilemem. Ama Alex'in tamamen arkasındayız ve onu tekrar Newcastle formasıyla görmek için sabırsızlanıyoruz," dedi.

Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla 42 maçta 27 gol ve 6 asistle dikkat çeken Isak, kulübün en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.