Eden Hazard: Cristiano Ronaldo benden iyi değil

32 yaşında futbolu bırakan Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, Fransız basınından L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emeklilik sebebine dair konuşan Hazard, "Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve içki içmeyi severim. Diyet bir saçmalık, işe yaramaz. Eğer 40 yaşına kadar oynamak istiyorsan tamam ama ben böyle olmayacağımı biliyordum." dedi.

Futbolun kendisi için profesyonel bir meslek değil, bir oyun olduğunu söyleyen Hazard, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil. Belki Neymar daha iyidir." sözlerini sarf etti.

KARİYER ÖZETİ

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı.

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maçta 33 gole imza atan Hazard, kendi neslinin en teknik orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu.

İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.