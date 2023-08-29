Eden Hazard futbola veda ediyor!

Transfer döneminin başlamasıyla beraber serbest oyuncu konumuna düşen ve zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Eden Hazard geleceğini belirliyor.

32 yaşındaki Belçikalı Eden Hazard futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

ÇOK KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

FootMercato'nun haberine göre transfer döneminin başlamasıyla beraber Belçika, Suudi Arabistan ve Türk kulüpleriyle de adı anılan Eden Hazard kendisini heyecanlandıran bir kulüp bulamadığı için futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri 92 resmi maç kaçıran Eden Hazard'ın emeklilik kararını vermesindeki en önemli sebeplerinden birisi de eski performansına ulaşamayacağını düşündüğü için olduğu da söylendi.

623 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca toplamda 623 resmi maça çıkan Eden Hazard bu karşılaşmalarda 167 gol ve 157 asist katkısı sağladı.