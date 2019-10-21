La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'nın da geleceği sorgulanmaya başladı. "Zidane için son şans" yorumları İspanya'da yüksek sesle konuşulmaya başlarken; Real Madrid'de hedefte olan bir diğer isim de Eden Hazard. Eşinin doğumu nedeniyle Mallorca maçının kadrosuna alınmayan Eden Hazard, Galatasaray ile oynanacak olan maç öncesinde Zidane ile özel bir görüşme gerçekleşirdi.

İspanya basınından Dandiario'da yer alan habere göre; Eden Hazard, Zidane ile yaptığı görüşmede Galatasaray karşısında oynanacak maçta 11'de oynama talebini iletti ve "İstanbul'da büyük bir gece olacak" ifadelerini kullandı.

Dandiario'da yer alan haberin detayında, "Eden Hazard, Real Madrid ile İstanbul'da harika bir gece geçirmek için motive durumda ve bu düşüncesini Zidane'a da iletti. Türk Telekom Arena'da Cristiano Ronaldo, Galatasaray'a karşı görkemli bir gece yaşamıştı ve Real Madrid sahadan 6-1'lik galibiytle ayrılmıştı. O dönemde Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin yardımcısı olan Zidane, İstanbul'da nasıl bir atmosferin kendilerini beklediğinin farkında ve İstanbul'dan zaferle ayrılmak için özel bir performansa ihtiyaç var. Bu özel performansı sergileyecek isim de Eden Hazard olabilir"

Dandiario, Eden Hazard'ın tam olarak İstanbul'da yaşadığı görkemli gecenin bir benzerini yaşamak istediğine vurgu yaptı. Eden Hazard'ın Galatasaray taraftarının yaratacağı atmosferin bilincinde olduğunun altını çizen Dandiario, "Eden, İstanbul'da %200'ünü vereceğinin sözünü Zidane'a verdi" dedi.

(Sporx)