Eden Hazard: İspanya'ya gitmezsem bu büyük bir sorun değil

İngiltere Premier League'de Chelsea forması giyen Eden Hazard'ın geleceği ile alakalı tartışmalar dinmek bilmiyor. İsmi sürekli olarak İspanya La Liga devi Real Madrid ile anılan Hazard, Chelsea'de mutlu olduğunu yeniledi.

Sky Sports'a açıklamalar yapan Belçikalı oyuncu, Chelsea'de çok mutlu olduğunu ve kariyerini burada tamamlamanın onun için bir problem olmayacağını söyledi. Hazard ayrıca "İspanya'ya gitmezsem bu büyük bir sorun değil. Taraftarlarımızı seviyorum. Bence taraftarlar da beni seviyor. Gelecekte ne olursa olsun mutlu olacağım." dedi.

Hazard daha önce yaptığı açıklamalarda Chelsea'de 2020'de tamamlanacak kontratı için "Şu anda yeni kontratı imzalayacağım dedikten sonra yapamamış olmak istemiyorum. Göreceğiz. Bazen uyanıyorum ve gitmek istiyorum, bazen uyanıyorum ve kalmak istiyorum." demişti.

Bu sezon 8 haftası oynanan Premier League'de Manchester City ve Liverpool ile beraber topladığı 20 puanla zirveye ortak olan Chelsea'de en etkili isim olarak dikkat çeken 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu 8 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı.