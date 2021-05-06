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Spor

Eden Hazard tepki sonrası özür diledi

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla şakalaşan görüntüleriyle ilgili gelen tepkiler sonrasında taraftardan özür diledi.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 23:11 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:11
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Hazard, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üzgünüm. Bugün hakkında yazılanları okudum ve Madrid taraftarlarını rencide etmek gibi bir niyetim yoktu. Madrid'de oynamak her zaman hayalimdi ve buraya kazanmaya geldim. Sezon bitmedi ve birlikte lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Haydi Madrid." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın ardından Chelsea'deki eski takım arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir şekilde, gülerek, şakalaşmış ve bu görüntüler basında yayımlanmıştı.

İspanyol basınında, Hazard'ın "saygısızlık ettiği, elenmelerinden hiçbir şekilde üzülmediği" yazılarak, Real Madrid'den gönderilmesini savunan yorumlar yapılmıştı.

Real Madrid taraftarları da sosyal paylaşım sitelerinde Hazard'ı hedef alan ifadeler paylaşmıştı.

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