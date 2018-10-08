Eden Hazard'dan Real Madrid açıklaması! 'Orada oynamak benim çocukluk hayalim'

Chelsea'nin Belçikalı hücum oyuncusu Eden Hazard'ın aklı, bu sezonki müthiş performansına rağmen hâlâ İspanyol devi Real Madrid'deymiş gibi görünüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Real Madrid'de oynamak istediğini pek çok kez ifade eden 27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu arzusunu bir kez daha dile getirdi.

Takımının Southampton'ı 3-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazard, Real'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Real Madrid dünyanın en iyi takımı. Size yalan söylemeyeceğim. Real'de oynamak çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim ve eğer bir hayaliniz varsa bunu gerçekleştirmek istersiniz."

Kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte de 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Chelsea yöneticileriyle bir araya gelerek Real'e transferini konuştuklarını belirtmişti.

(Fanatik)