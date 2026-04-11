Spor

Ederson: Hata yapma lüksümüz yok

Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson, Kayserispor karşısında kazanılan 4-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Brezilyalı kaleci, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

Ederson, eleştirilere yönelik, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." dedi.

