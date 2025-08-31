İSTANBUL 35°C / 22°C
  • Ederson transferini duyurdular! Ezeli rakip devreye girdi
Spor

Ederson transferini duyurdular! Ezeli rakip devreye girdi

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ederson ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe'de oyuncu için devreye girdi.

31 Ağustos 2025 Pazar 00:28
Ederson transferini duyurdular! Ezeli rakip devreye girdi
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Ederson için devreye girdiği iddia edildi.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ederson için İngiliz ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği vurgulandı.

