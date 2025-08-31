Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Ederson için devreye girdiği iddia edildi.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ederson için İngiliz ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği vurgulandı.