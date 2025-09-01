İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1376
  • EURO
    48,2778
  • ALTIN
    4606.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ederson'dan sonuç alınamadı! Galatasaray'da kaleci bilmecesi
Spor

Ederson'dan sonuç alınamadı! Galatasaray'da kaleci bilmecesi

Yarın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirecek Galatasaray'da Ederson transferi netleşmedi. Kaleci transferi yılan hikayesine dönen sarı kırmızılı ekibin listesinde birçok isim yer alıyor. İşte detaylar...

AKŞAM1 Eylül 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Ederson'dan sonuç alınamadı! Galatasaray'da kaleci bilmecesi
ABONE OL

Mayıs ayında ayrılacağını açıklayan Muslera'nın yerini 4 aydır dolduramayan Galatasaray, kaleci konusunda adeta köşeye sıkışmış durumda. Yarın Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da yılan hikayesine dönen Ederson transferinde süreç olumsuza evrildi. 31 yaşındaki kalecinin bonservis artı maaşı maliyet olarak 35 milyon euroyu aştı... PSG'nin biletini kestiği Donnarumma'nın transferi için imkanlar zorlanıyor. Lammens'ten vazgeçen ve Martinez'e yönelen M.United, Onana'yı kiralık olarak önerdi. Aslan, sadece maaş gideri olan Kamerunlu kaleciyi son çare olarak değerlendiriyor. Yönetimde pek çok isim Uğurcan Çakır için oy kullandı. Yerli olması sebebiyle bu transferin hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan kulüp, Altay Bayındır iddialarını doğrulamadı...

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.