Ederson'un eşinden Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinden Göztepe karşısında 2 puan bıraktı ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Ederson'un eşinden de bir paylaşım geldi.

Ederson'un eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce başka bir video paylaşmıştım ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum, kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin... sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.