Trabzonspor ile sözleşmesini feshettikten sonra 1 yıldır takım bulamayan ve boşta olan Edgar Ie'ye Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR, EDGAR IE İLE GÖRÜŞÜYOR

Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdıktan sonra savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başlayan Başakşehir, bonservisi elinde olan Edgar Ie ile temas kurdu.

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İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Portekizli stopere 1.5 yıllık sözleşme teklif edilirken, Edgar'ın transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

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61 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor ile 61 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla 3 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.