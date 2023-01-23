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Spor

Edgar Ie Süper Lig'e dönüyor! Transfer için İstanbul'da

Bonservisi elinde olan Trabzonspor'un eski stoperi Edgar Ie'nin Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Edgar Ie Süper Lig'e dönüyor! Transfer için İstanbul'da
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Trabzonspor ile sözleşmesini feshettikten sonra 1 yıldır takım bulamayan ve boşta olan Edgar Ie'ye Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR, EDGAR IE İLE GÖRÜŞÜYOR

Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdıktan sonra savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başlayan Başakşehir, bonservisi elinde olan Edgar Ie ile temas kurdu.

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İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Portekizli stopere 1.5 yıllık sözleşme teklif edilirken, Edgar'ın transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

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61 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor ile 61 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla 3 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

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