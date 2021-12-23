Edgar Ie'nin çapraz bağları koptu, Vitor Hugo'nun ise...

23 Aralık 2021 Perşembe 15:35 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:36

Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Bordo mavili takımın diğer stoperi Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.



Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.