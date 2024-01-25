Edin Dzeko 3 haftadır gol orucunda

Bu sezon 16'sı lig olmak üzere resmi maçlarda 20 golü bulunan Edin Dzeko, 3 haftadır ağları havalandıramıyor.

Gaziantep ve Samsun maçlarının ardından Başakşehir önünde de suskunluğunu bozamayan tecrübeli yıldız, birçok kez kritik pozisyonlara girmesine rağmen fileleri bulamadı.

37 yaşındaki Boşnak golcü Dzeko son saniyelerde ise yaptığı vuruşta direğe takıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.