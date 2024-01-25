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Spor

Edin Dzeko 3 haftadır gol orucunda

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko'nun 3 haftadır gol suskunluğu devam ediyor.

25 Ocak 2024 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Edin Dzeko 3 haftadır gol orucunda
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Bu sezon 16'sı lig olmak üzere resmi maçlarda 20 golü bulunan Edin Dzeko, 3 haftadır ağları havalandıramıyor.

Gaziantep ve Samsun maçlarının ardından Başakşehir önünde de suskunluğunu bozamayan tecrübeli yıldız, birçok kez kritik pozisyonlara girmesine rağmen fileleri bulamadı.

37 yaşındaki Boşnak golcü Dzeko son saniyelerde ise yaptığı vuruşta direğe takıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.

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