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Spor

Edin Dzeko: Ben takımıma defansta da yardım ediyorum

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Bodrum FK maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

27 Ekim 2024 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Ben takımıma defansta da yardım ediyorum
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Bodrum FK maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Golcü futbolcu, "Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor." dedi.

Edin Dzeko, "Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi." sözlerini sarf etti.

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