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Spor

Edin Dzeko: Bu takım şampiyonluğu hak ediyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fanatik24 Ocak 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Bu takım şampiyonluğu hak ediyor
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Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko, ligde 16 golle krallık yarışında zirvede. Kritik maçlarda sahne alıp takımını sırtlayan Boşnak forvet için son Samsunspor karşılaşması iyi geçmedi. 37 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı net fırsatlarla takımının 1 puana razı olmasının etkenlerinden biriydi.

GÖZÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Dzeko'nun oyundan çıkarılırken kulübeye doğru yaptığı el kol hareketleri de gündem oldu. Dünyaca ünlü golcü ise bunları arkasında bıraktı, gözünü Başakşehir mücadelesine çevirdi.

'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'

Edin Dzeko Başakaşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli futbolcu, "Başakşehir maçında hep birlikte en iyisini yapacağız. Samsunspor beraberliği bir kazaydı ve bizim ritmimizi düşürmeyecek. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yıldız oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün ligde uzun süre şampiyon olamaması hoş bir durum değil. Ben ve arkadaşlarım bu hasrete son vermek için buradayız. Taraftarlarımız ve bu takım, şampiyonluğu hak ediyor. " ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma ile toplam 26 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 20 kez gol sevinci yaşadı ve 7 kez de asist performansı sergiledi.

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