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Spor

Edin Dzeko: Bugün tek pozitif şey çeyrek finale kalmaktı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise rövanşı sonrası konuştu. Oynadıkları oyundan memnun olmamaları gerektiğini dile getiren Bosnalı yıldız, 'Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi, tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı.' ifadelerini kullandı.

14 Mart 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Bugün tek pozitif şey çeyrek finale kalmaktı
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko Union SG maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler, bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi, tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı." dedi.

Dzeko, "Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj yollayan Dzeko, "Taraftara teşekkür ediyorum, bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor." şeklinde konuştu.

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