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Spor

Edin Dzeko: Cengiz, umarım bana çok gol attırır

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK'yi mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Başarılı isim, Cengiz Ünder'in transferi için, 'Cengiz, Umarım bana çok gol attırır.' ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Cengiz, umarım bana çok gol attırır
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Fenerbahçe'ye Gaziantep karşısında galibiyeti getiren iki golü kaydeden Edin Dzeko, maç sonu açıklamada bulundu.

Yıldız golcü maç sonu açıklamasında, "İlk 20 dakikaya baktığımızda oyun bizim için iyi gidiyordu, 2 gol atmıştık, oyunu kontrol ediyorduk ama kırmızı karttan sonra her şey değişti bizim için. Rakip eksik kalınca işlerin kolay olacağını düşündük ve gol aramak yerine topla daha fazla oynamaya başladık. Bunu yapınca da rakipten gol yedik. Ondan sonra maç değişti. Rakibimiz bizi bekledi. Bizim de savaşmamız gerekti. Memnun edici olan 3 puanı almamızdı." sözlerini kullandı.

Yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred'le ilgili de konuşan Dzeko, "Umarım Cengiz bana çok gol attırır. Şaka bir yana hem Cengiz hem Fred'in katılmasından çok mutluyum. İkisi de çok iyi oyuncu. Bizim daha iyi olmamız için yardım edecekler. Bugünkü maç da bizim için bir ders oldu. Maçın bittiğini düşünmüştük ama öyle olmadı. Bu yüzden futbolu çok seviyoruz, her an yüzde yüzü vermeniz gerekiyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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