Edin Dzeko: Daha fazlasını yapabiliriz

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 5-0 kazanılan ve kendisinin de 1 gol attığı Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIM UĞURLU GELİYOR"

Ailesi için konuşan Dzeko, "Çocuklarım her zaman şans getiriyor. Dün annelerinin doğum günüydü. Bugün almış olduğumuz galibiyet ile doğum gününü kutlamış olacağız. Çocuklarım yaramaz değil, hepsi sakinler. Fenerbahçe kazanınca ve babaları gol atınca çok mutlu oluyorlar. Buradan hep beraber sushi yemeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Maçın kendi kontrollerinde geçtiğini ifade eden yıldız oyuncu, "90 dakika oyunu kontrol ettik. İlk yarı 1-0'da kaldı skor, daha fazlasını bulabilirdik. Güzel ve harika bir takım galibiyeti oldu. Sahaya karakter koyduk. Galibiyetten ötürü çok mutluyuz." dedi.

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Şu an güzel bir performans gösterdiklerini söyleyen Edin Dzeko, "Kazanmak her zaman çok önemli. Bizler de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maçın hikayesi farklı. Kazandığınız zaman kutluyorsunuz ama sonrasında oynayacağınız diğer maçlara odaklanmanız gerekiyor. Önümüzdeki maçlar da çok önem arz ediyor. Takım olarak iyi durumdayız ve kaliteliyiz. Yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.