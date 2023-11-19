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  • Edin Dzeko dünya yıldızını solladı! 'En'ler kulübünde 9. sırada
Spor

Edin Dzeko dünya yıldızını solladı! 'En'ler kulübünde 9. sırada

Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko en golcü milli oyuncular listesinde 9. sırada yer aldı. 37 yaşındaki forvet İngiliz yıldız Harry Kane'i geride bıraktı. İşte detaylar...

Akşam19 Kasım 2023 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Edin Dzeko dünya yıldızını solladı! 'En'ler kulübünde 9. sırada
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İspanyol basınından Espndeportes, en golcü milli futbolcularla ilgili bir haber derledi. Bosna Hersek'in Fenerbahçeli kaptanı Dzeko'ya geniş yer ayrıldı. Malta karşısında gol atan Harry Kane'in, ilk 10'a girebilmek için Dzeko'yu sollaması gerektiği vurgulandı. İngiltere'nin forveti, 60 gole ulaşan 28'inci erkek futbolcu olurken, bunu başaran 11'inci aktif oyuncu oldu.

Şu anda 60 golün üstünde oynayan 11 futbolcu var. 'En'ler kulübünde 9. sırada yer alan isim 133 maçta 65 gol atan Edin Dzeko oldu. Tayland'dan Dangda ise 64 golle 10'uncu sırada. Liste şöyle: C.Ronaldo (128), Messi (106), Chhetri (93), Ali Mabkhout (81), Neymar (79), Lewandowski (79), Lukaku (78), Luis Suarez (68), Dzeko (65), Dangda (64)

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