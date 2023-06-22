Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. Bosnalı golcünün, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya Inter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almıştı.