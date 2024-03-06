Edin Dzeko: Fenerbahçe olduğumuzu gösterelim

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Union Saint-Gilloise maçı öncesi arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasında iddialı konuştu.

Ülkemizi temsil eden tek takım olarak Fenerbahçe kaldı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.

Tarihi bir sezon geçiren Belçika temsilcisi, özellikle sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada favori olarak gösteriliyor. Ancak Edin Dzeko aynı görüşte değil. Geçen sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali oynadıktan sonra Sarı-Lacivertliler'e ima atan Boşnak yıldız, zorlu karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına bir motivasyon konuşması yaptı, ne kadar iddialı olduklarını göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

"FENERBAHÇE OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM"

Dünyaca ünlü golcü, "En zorlu kuralardan birini çektik. Ancak unutmayalım biz sezona başlarken bu turnuvada şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Bu hedefe ulaşmak için de zorlu rakipleri geçmemiz gerektiğini biliyorduk. Biz Fenerbahçe'yiz. Çok yetenekli ve güçlü bir kadroya sahibiz. Ayrıca aramızda Avrupa tecrübesi yüksek birçok arkadaşımız var. Özellikle ilk maçta şansımızı düşün görenlere, Fenerbahçe olduğumuzu gösterelim. Asla kolay lokma değiliz. Her zaman olduğu gibi Belçika'da da sahaya kazanmak için çıkacağız. Bunu başarıp, çeyrek final yolunda avantajlı bir skorla evimize dönelim." ifadelerini kullandı.