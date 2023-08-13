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Spor

Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçti

Edin Dzeko, Fenerbahçe forması ile Gaziantep FK'ye attığı gollerin ardından Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

13 Ağustos 2023 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edin Dzeko ile Dusan Tadic sezona hızlı başladı.

Sarı lacivertlilerin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Dzeko, ilk resmi karşılaşmasında gol buldu.

ASİST TADIC'TEN GELDİ

3. ve 18. dakikalarda ağları sarsan Bosnalı yıldız golcü takımını 2-0 öne geçirdi. Edin Dzeko'nun ilk golünün asistini Dusan Tadic, 2. golünün asistini ise Szymanski yaptı.

F.BAHÇE'DE TARİHE GEÇTİ!

Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

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