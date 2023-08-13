Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edin Dzeko ile Dusan Tadic sezona hızlı başladı.

Sarı lacivertlilerin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Dzeko, ilk resmi karşılaşmasında gol buldu.

ASİST TADIC'TEN GELDİ

3. ve 18. dakikalarda ağları sarsan Bosnalı yıldız golcü takımını 2-0 öne geçirdi. Edin Dzeko'nun ilk golünün asistini Dusan Tadic, 2. golünün asistini ise Szymanski yaptı.

F.BAHÇE'DE TARİHE GEÇTİ!

Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.