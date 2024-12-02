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Spor

Edin Dzeko: Geliştirmemiz gereken yerler var

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Geliştirmemiz gereken yerler var
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Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Edin Dzeko, sahalarında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Dzeko, "Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük." dedi.

Dzeko, "Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu sezon Süper Lig'de 7. golünü atan Dzeko, Gaziantep FK'ye karşı da maçın skorunu belirleyen golü attı.

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