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Spor

Edin Dzeko: Gerçek gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 21:13 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Gerçek gücümüzü göstereceğiz
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Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti değerlendiren Dzeko, "Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün." dedi.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Başakşehir maçını işaret eden Dzeko, "Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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