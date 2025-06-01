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Spor

Edin Dzeko geri mi dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Bosnalı yıldız Edin Dzeko hakkında iddialar gündemi sardı. 39 yaşındaki deneyimli forvet için İtalyan ekibi somut adımı attı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Edin Dzeko geri mi dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı
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Fenerbahçe'de 2 yıllık Edin Dzeko dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyle veda ederken Dzeko'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

İtalya'dan Tuttomercato'nun geçtiği habere göre Edin Dzeko, Bologna ile görüşme halinde.

Haberde Como'nun da Edin Dzeko için devrede olduğu ancak tecrübeli forvet için en somut adımları atan ve en kararlı olan kulübün Bologna olduğu vurgulandı.

Önümüzdeki saatlerde tarafların bir kez daha bir araya geleceği haber detayında yer aldı.

Edin Dzeko'ya ABD ve Arap ülkelerinden de teklifler olduğu ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

39 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkıp 3263 dakika süre aldı. Tecrübeli forvet 21 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.

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